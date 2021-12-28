عضو جديد في شباب الأحلام.. فيران توريس إلى برشلونة

أعلن برشلونة رسميا عن إتمامه لصفقة انضمام فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي، إلى البلاوجرانا.

وينضم توريس إلى جيل صاعد في برشلونة، يضم أمثال أنسو فاتي وبيدري ونيكو جونزاليس وجافي.

ووقع توريس عقدا مدته 5 سنوات مع برشلونة، بشرط جزائي مليار يورو.

بحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي، فأن الناديين توصلا لاتفاق يقضى بانتقال الجناح الإسباني بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

وخاض توريس إجمالا بقميص سيتي 43 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

توريس انتقل من فالنسيا إلى سيتي مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020.