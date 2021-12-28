موسيماني: لدى الفريق القادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا الثالث على التوالي

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يشعر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه يملك الفريق القادر على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي مع صنداونز الجنوب الإفريقي والهلال والمريخ من السودان في المجموعة الأولى.

وقال موسيماني خلال مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا: "حينما تكون مدربا للأهلي فإن الضغط المستمر يحتم عليك ضرورة التتويج باللقب القاري".

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وأضاف "فزت بلقبين متتالين، فلماذا لا أفوز باللقب الثالث، المهمة ليست سهلة، لكن لدى الفريق القادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا الثالث على التوالي".

وأكمل الجنوب إفريقي "المجموعة التي وقع فيها الأهلي صعبة، وأعتقد أن أحد الفرق السودانية سيقصي الآخر".

وتابع "ما يهمني في المجموعة هو أن الأهلي لم يحقق الفوز في السودان، ستكون مباريات صعبة".

وواصل بيتسو "لنلعب ضد صن داونز مرة أخرى، إنهم يتطلعون للتغلب علينا لكننا نستطيع الفوز عليهم مجددا".

الأهلي عبر عقبة صن داونز في ربع النهائي خلال النسختين الأخيرتين قبل أن يتوج باللقبين في النهاية.

ويعتقد موسيماني أن الزمالك قادر على العبور من المجموعة الرابعة التي تضم الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

وأوضح قائلا "الزمالك يحظى بفرصة جيدة للعبور للدور التالي، وأعتقد أن أحد الفرق الأنجولية سيقصي الآخر".

وأتم "أتوقع تأهل الأهلي والزمالك وصن داونز والترجي والنجم الساحلي والوداد والرجاء إلى ربع النهائي، هذه الفرق تتأهل دائما لدور الـ8 وأعتقد أن توقعاتي ستكون صحيحة بنسبة 80% على الأقل".

الرجاء المغربي حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية يتواجد ضمن المجموعة الثانية مع هورويا كوناكري الغيني ووفاق سطيف الجزائري وأمازولو الجنوب إفريقي

فيما وقع الترجي في المجموعة الثالثة مع شقيقه النجم الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي البوتسواني

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