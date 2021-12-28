مدافع برشلونة ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء إصابة لاعبه جوردي ألبا بفيروس كورونا.

وأفاد النادي الكتالوني في بيان: "إصيب جوردي ألبا بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي".

ألبا ظهر في 18 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، صنع خلالها 5 أهداف.

كان النادي قد أعلن يوم الإثنين إصابة ثنائي الفريق داني ألفيش وكيلمونت لينجليه بفيروس كورونا.

ويتواجد الثلاثي في العزل حتى الشفاء من المرض ولن يتواجدا في تدريبات الفريق.

وانضم دانييل ألفيش لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر ولكنه لم يكن ليبدأ مبارياته مع الفريق قبل يناير المقبل.

وشارك ألفيش فقط في كأس مارادونا الودي أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ولعب لينجليه 13 مباراة مع برشلونة هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.