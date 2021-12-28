غانا لـ في الجول: إلغاء مباراة ودية بسبب النقص العددي.. ولاعب روما رفض الانضمام

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 10:50

كتب : محمد عبد العظيم

فيليكس أفينا جيان

كشف هنري أشانتي المتحدث الرسمي للاتحاد الغاني عن إلغاء ودية للبلاك ستارز ضد أحد الأندية القطرية، خلال معسكر المنتخب في الدوحة.

وبرر أشانتي القرار بسبب النقص العددي في صفوف المنتخب، حيث لم ينضم للمعسكر حتى الآن سوى 9 لاعبين.

وقال أشانتي لـ FilGoal.com: "المدرب ميلوفان راييفاتش قرر إلغاء الودية في ظل وجود 9 لاعبين فقط. باقي اللاعبين سينضمون لنا يوم 3 يناير".

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وشدد "هذا الأمر تسبب لنا في أزمة. في الوقت الحالي سنواجه الجزائر وديا يوم 5 يناير في الدوحة ونحاول تنظيم مباراة أخرى مع اكتمال صفوف المنتخب".

وكشف أشانتي كذلك، عن قرار فيليكس أفينا جيان مهاجم روما الانضمام للمنتخب حيث فضل الاستمرار مع ناديه.

وأوضح أشانتي "نحترم قراره، ويغيب عن البطولة مثل قدوس محمد لاعب أياكس المصاب، وحتى الآن لا ينوي المدرب راييفاتش إضافة بديلين لهما".

وأوقعت القرعة غانا في المجموعة الثالثة برفقة كل من المغرب، وجزر القمر، والجابون.

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