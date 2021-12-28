منافس مصر – منتخب السودان يتوجه إلى ياوندي ويخوض 3 وديات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 10:43

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السودان

غادرت بعثة منتخب السودان، منافس مصر في المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا، أرض صقور الجديان متجهة إلى الكاميرون.

ومن المنتظر أن يكون منتخب السودان ثاني الواصلين إلى الكاميرون، بعد منتخب إثيوبيا.

وحتى الآن، يخوض منتخب السودان 3 وديات استعدادا للبطولة، ضد كل من إثيوبيا وسيراليون وزيمبابوي.

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وتضم المجموعة الرابعة منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو كذلك.

ويتقابل منتخبا مصر والسودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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