سعد سمير: كنا نعرف أن الأهلي سيتراجع بدنيا في الشوط الثاني.. وهذا ما قلته لـ طاهر

أوضح سعد سمير لاعب فيوتشر أن فريقه استغل تراجع الأهلي على المستوى البدني ليقتنص التعادل في لقاء الناديين يوم الأحد الذي انتهى بهدف لمثله في الدوري المصري الممتاز.

وقال مدافع فيوتشر عبر القناة الأولى:"كان هناك خوف ورهبة في بداية المباراة، مبالغة في التركيز، الهدف المبكر للأهلي وترنا، لكن المدرب علي ماهر تحدث مع اللاعبين بين الشوطين".

وواصل "كنا نعرف أن الأهلي مجهد، وأن هذا سيتضح في الشوط الثاني، كان الله في عون لاعبيه، استغللنا الأمر. باركت لطاهر محمد على هدفه ضد الرجاء وعلى ركلة الترجيح التي أصر على تسديدها، وقلت له لا تترك النادي ولا تفكر في أي عروض خارجية".

وأضاف "العودة للأهلي؟ لا أركز في ذلك حاليا، أشارك بصفة مستمرة مع فريق فيوتشر مع مدرب مميز. نتمنى تقديم شيء جيد في الموسم الجاري، كل شيء سيتضح نهاية الموسم".

وأردف "الأهلي بيتنا، أتمنى العودة له في أي وقت وفي أي منصب. ناقشت مع كابتن الخطيب عرض الإعارة، منحني حقي وزيادة وقدرني بشكل أكبر مما أستحق".

وأتم "الخطيب كان مصرا على استمراري، لكني وجدت أن فرصة المشاركة في المباريات مهمة، أشكر سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان وكل زملائي".

ويلعب سعد (32 عاما) في فيوتشر معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وارتدى سعد قمصان اتحاد الشرطة والنصر الليبي والمقاولون العرب والمصري وشارك مع الأهلي في 204 مباريات وسجل 13 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.