منتخب مصر لـ في الجول: ما يقال عن الأسماء المستبعدة "اجتهادات".. القائمة في مرحلة المشاورات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 00:13

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - كأس العرب 2021

وصف وائل جمعة مدير منتخب مصر ما يقال عن استبعاد لاعبين من قائمة الفراعنة النهائية قبل كأس أمم إفريقيا، بأنها "اجتهادات".

وقال جمعة لـ FilGoal.com: "نعد الجمهور بمشاهدة أداء ونتائج متميزة خلال كأس أمم إفريقيا".

وأوضح "جهاز المنتخب تعاهد على تقديم كل ما في وسعه من أجل تأكيد جدارة الفريق بالمنافسة في هذه البطولة" .

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وأردف "المنتخب ينتظر الدعم والمساندة من الجميع خلال مشوار البطولة ومن بعده تصفيات المرحلة النهائية لكأس العالم" .

وشدد "القائمة النهائية مازالت في مرحلة المشاورات، وجميع ما يتم تداوله عنها مجرد اجتهادات خاصة فيما يقال عن الأسماء التي سيتم استبعادها".

وكشف "كارلوس كيروش المدير الفني سيصل للقاهرة مساء يوم 29 ديسمبر حيث سيكون تم الاستقرار على القائمة النهائية قبل وصوله، بينما سيخوض منتخب مصر أولى تدريباته بشكل مفتوح يوم 30 ديسمبر في الحادية عشر صباحا وسيكون أول ربع ساعة مفتوحة لوسائل الاعلام وسيتواجد اللاعبون الذين سيشكلون قوام الفريق في القائمة النهائية ثم تدريب يوم 31 ديسمبر على أن ينطلق المعسكر المغلق يوم 2 يناير" .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق قائمة مبدئية تضم 40 لاعبا. (طالعها من هنا)

ويدخل المنتخب كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

كأس الأمم الإفريقية مصر منتخب مصر وائل جمعة
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