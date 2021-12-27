رئيس غينيا للمنتخب: الفوز بـ كأس أمم إفريقيا أو إعادة الأموال التي ننفقها عليكم

قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، توجه منتخب غينيا بقيادة مدربه كابا دياوارا إلى قصر محمد الخامس، من أجل المراسم المعتادة وتسلم علم البلاد قبل الانطلاق لخوض البطولة.

جاء ذلك اليوم -الإثنين- برعاية وزير الشباب والرياضة الغيني، حيث التقت بعثة المنتخب بالرئيس المؤقت، العقيد مامادي دومبويا.

ووجه الرئيس رسالة مقتضبة وصارمة للغاية إلى لاعبي منتخب غينيا، حيث قال: "إما الكأس وإما ستعيدون إلينا المال الذي سيتم إنفاقه عليكم".

وبعد هذه الكلمات تسلم محمد علي كامارا قائد المنتخب ولاعب يانج بويز السويسري علم غينيا باسم البعثة.

يذكر أن غينيا تنافس في المجموعة الثالثة رفقة مالاوي والسنغال وزيمبابوي، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة مالاوي في العاشر من يونيو 2022 في مدينو بافوسام الكاميرونية.