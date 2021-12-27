رئيس غينيا للمنتخب: الفوز بـ كأس أمم إفريقيا أو إعادة الأموال التي ننفقها عليكم

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

العقيد مامادي دومبويا رئيس غينيا المؤقت

قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، توجه منتخب غينيا بقيادة مدربه كابا دياوارا إلى قصر محمد الخامس، من أجل المراسم المعتادة وتسلم علم البلاد قبل الانطلاق لخوض البطولة.

جاء ذلك اليوم -الإثنين- برعاية وزير الشباب والرياضة الغيني، حيث التقت بعثة المنتخب بالرئيس المؤقت، العقيد مامادي دومبويا.

ووجه الرئيس رسالة مقتضبة وصارمة للغاية إلى لاعبي منتخب غينيا، حيث قال: "إما الكأس وإما ستعيدون إلينا المال الذي سيتم إنفاقه عليكم".

وبعد هذه الكلمات تسلم محمد علي كامارا قائد المنتخب ولاعب يانج بويز السويسري علم غينيا باسم البعثة.

يذكر أن غينيا تنافس في المجموعة الثالثة رفقة مالاوي والسنغال وزيمبابوي، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة مالاوي في العاشر من يونيو 2022 في مدينو بافوسام الكاميرونية.

غينيا دومبويا منتخب غينيا رئيس غينيا كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
خبر في الجول – استياء من كيروش بسبب الزيارات الخارجية لمنتخب مصر طبيب المنتخب يكشف موقف المصابين بكورونا من السفر إلى الكاميرون خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل مدرب جامبيا يحكي لـ في الجول عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية
أخر الأخبار
خبر في الجول – استياء من كيروش بسبب الزيارات الخارجية لمنتخب مصر 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
طبيب المنتخب يكشف موقف المصابين بكورونا من السفر إلى الكاميرون 29 دقيقة | منتخب مصر
كهربا: لن ألعب في مصر لغير الأهلي وقضية الزمالك في المحكمة.. وهذا موقفي من بنشرقي 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل 52 دقيقة | منتخب مصر
مدرب جامبيا يحكي لـ في الجول عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حارس جامبيا لـ في الجول: رحلتنا لـ أمم إفريقيا لا تُنسى.. وأتمنى مواجهة السنغال في النهائي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإفراج عن ميندي لاعب مانشستر سيتي المتهم بالاغتصاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وإسلام جابر.. وتدريبات خاصة لـ عمر السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي