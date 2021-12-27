بعد قرار كاف.. السنغال تلغي معسكرها الإعدادي لكأس أمم إفريقيا

كشف ديفيد أريجوشا سكرتير عام الاتحاد الرواندي، أن نظيره السنغالي أخطره بإلغاء معسكر أسود التيرانجا الذي كان مقررا في رواندا.

وقال أريجوشا لـ FilGoal.com: "الاتحاد السنغالي أخطرنا بإلغاء معسكر المنتخب في رواندا بسبب قرار فيفا وكاف بحضور اللاعبين المحترفين يوم 3 يناير لمعسكرات منتخاباتهم".

وكان من المقرر أن ينطلق معسكر السنغال في رواندا يوم 31 ديسمبر حتى 6 يناير ثم يسافر وصيف النسهة الماضية للكاميرون، لكن تم إلغاء المعسكر وبسبب هذا القرار تم إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع منتخب رواندا مع منتخب السنغال خلال المعسكر.

وأوضح "حاولنا إقناع الاتحاد السنغالي بالعودة عن قراره وتأخير انطلاق المعسكر لحين انضمام كل اللاعبين لكنهم رفضوا واخبرونا بأن معسكرهم سيكون في السنغال وسيبدأ يوم 31 ديسمبر وبأي عدد متوافر من اللاعبين وبعد اكتمال المنتخب سوف يسافرون للكاميرون مباشرة".

وتخوض السنغال كأس أمم إفريقيا 2021 في المجموعة الثانية مع منتخبات مالاوي وغينيا وزيمبابوي.