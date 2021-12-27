الاتحاد الإماراتي: مواعيد كأس العالم للأندية حتى الآن كما هي.. سنعلن عن أي تغيير

قال محمد بن هزام الظاهري أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إن مواعيد بطولة كأس العالم للأندية كما هي حتى الآن.

وتحدث الظاهري لقناة أبو ظبي الرياضية خلال حضوره لحفل جلوب سوكر في دبي: "اللجنة المنظمة العليا لديها اجتماع في بداية الأسبوع المقبل للإعلان عن موعد طرح التذاكر والذي سيكون في القريب العاجل".

وشدد "حتى الآن مواعيد البطولة كما هي، نحن على تواصل دائم مع فيفا بخصوص المسابقة وإقامتها في موعدها، إذا حدث أي تغيير سيتم الإعلان عنه".

وتتعارض مواعيد كأس أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي يوم 6 فبراير، ما يعني غياب لاعبي الأهلي الدوليين حال وصول مصر أو منتخب أيا منهم إلى النهائي عن مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية

ويفتتح الأهلي مبارياته في البطولة أمام مونتيري المكسيكي يوم السبت 5 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

حال فوز الأهلي سيواجه باليمراس البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

بينما حال خسارة الأهلي أمام مونتيري فيلعب على مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأربعاء 9 فبراير في الثالثة والنصف عصرا.

وإذا وصل الأهلي لنصف النهائي فسيلعب يوم السبت 12 فبراير سواء في مباراة تحديد المركز الثالث (الساعة 3 عصرا) أو النهائي (الساعة 6:30 مساء)