الاتحاد الإماراتي: مواعيد كأس العالم للأندية حتى الآن كما هي.. سنعلن عن أي تغيير

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 22:38

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو الأهلي بالفوز على بالميراس بركلات الترجيح

قال محمد بن هزام الظاهري أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إن مواعيد بطولة كأس العالم للأندية كما هي حتى الآن.

وتحدث الظاهري لقناة أبو ظبي الرياضية خلال حضوره لحفل جلوب سوكر في دبي: "اللجنة المنظمة العليا لديها اجتماع في بداية الأسبوع المقبل للإعلان عن موعد طرح التذاكر والذي سيكون في القريب العاجل".

وشدد "حتى الآن مواعيد البطولة كما هي، نحن على تواصل دائم مع فيفا بخصوص المسابقة وإقامتها في موعدها، إذا حدث أي تغيير سيتم الإعلان عنه".

أخبار متعلقة
مدرب شباب الأهلي يكشف لـ في الجول سبب رحيله خبر في الجول - علي معلول يمدد عقده مع الأهلي حتى 2024 عمر كمال: الأهلي أراحنا عندما غير طريقته

وتتعارض مواعيد كأس أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي يوم 6 فبراير، ما يعني غياب لاعبي الأهلي الدوليين حال وصول مصر أو منتخب أيا منهم إلى النهائي عن مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية

ويفتتح الأهلي مبارياته في البطولة أمام مونتيري المكسيكي يوم السبت 5 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

حال فوز الأهلي سيواجه باليمراس البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

بينما حال خسارة الأهلي أمام مونتيري فيلعب على مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأربعاء 9 فبراير في الثالثة والنصف عصرا.

وإذا وصل الأهلي لنصف النهائي فسيلعب يوم السبت 12 فبراير سواء في مباراة تحديد المركز الثالث (الساعة 3 عصرا) أو النهائي (الساعة 6:30 مساء)

كأس العالم للأندية الأهلي
نرشح لكم
كرة سلة - منافسة ثلاثية على الصدارة.. والزمالك يخسر للمباراة السادسة تواليا مدرب شباب الأهلي يكشف لـ في الجول سبب رحيله انتخابات الزمالك – سليمان ينافس على الرئاسة وهشام نصر يترشح لمنصب النائب مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تحويل شكري نجيب إلى التحقيق بعد اشتباكه مع زميله
أخر الأخبار
بعد قرار كاف.. السنغال تلغي معسكرها الإعدادي لكأس أمم إفريقيا 9 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
الاتحاد الإماراتي: مواعيد كأس العالم للأندية حتى الآن كما هي.. سنعلن عن أي تغيير 22 دقيقة | مصر
كرة سلة - منافسة ثلاثية على الصدارة.. والزمالك يخسر للمباراة السادسة تواليا 34 دقيقة | رياضات أخرى
برشلونة يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
بلماضي يتحدى شحاتة.. الجزائر بين المجد وكابوس 1992 ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
استراحة في إنجلترا - نيوكاسل (1) - (0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب شباب الأهلي يكشف لـ في الجول سبب رحيله ساعة | مصر
مقصية كوكا تقود كونيا سبور لفوز قاتل على بشكتاش ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"