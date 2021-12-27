برشلونة يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة ثنائي الفريق داني ألفيش وكيلمونت لينجليه بفيروس كورونا.

ويتواجد الثنائي في العزل حتى الشفاء من المرض ولن يتواجدا في تدريبات الفريق.

وانضم دانييل ألفيش لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر ولكنه لم يكن ليبدأ مبارياته مع الفريق قبل يناير المقبل.

وشارك ألفيش فقط في كأس مارادونا الودي أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ولعب لينجليه 13 مباراة مع برشلونة هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.