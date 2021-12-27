كرة سلة - منافسة ثلاثية على الصدارة.. والزمالك يخسر للمباراة السادسة تواليا

اشتعل سباق المنافسة على صدارة دوري السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2021-2022.

وفاز الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 71-61 ليبعده عن ثلاثي الصدارة.

وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 83-78 وانتصر المصرية للاتصالات على مصر للتأمين بنتيجة 78-64 ليستمر الثنائي مع الجزيرة في صراع الصدراة.

وتلقى الزمالك حامل اللقب الخسارة السادسة على التوالي أمام سبورتنج بنتيجة 74-71.

نتائج الجولة السادسة

الأهلي 83-78 سموحة

الاتحاد 71-61 الجزيرة

المصرية للاتصالات 78-64 مصر للتأمين

سبورتنج 74-71 الزمالك

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي وهكذا حتى النهائي.

ترتيب دوري سوبر السلة رجال بعد مرور 6 جولات

الأهلي 11 نقطة (فارق نقاط مسجلة +59)

الاتصالات 11 نقطة (فارق نقاط مسجلة +45)

الاتحاد 11 نقطة (فارق نقاط مسجلة +43)

الجزيرة 10 نقاط

مصر للتأمين 8 نقاط

سبورتنج 8 نقاط

سموحة 7 نقاط

الزمالك 6 نقاط

الأهلي 11 نقطة (فارق نقاط مسجلة +59)

المصرية للاتصالات 11 نقطة (فارق نقاط مسجلة +49)

الاتحاد 11 نقطة (فارق نقاط مسجلة +43)

الجزيرة 10 نقاط

مصر للتأمين 8 نقاط

سبورتنج 8 نقاط

سموحة 7 نقاط

الزمالك 6 نقاط

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر.