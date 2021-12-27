مدرب شباب الأهلي يكشف لـ في الجول سبب رحيله

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 21:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي مواليد 2001 رحيله عن النادي اليوم الإثنين فما هو السبب؟

وقال عمرو أنور لـFilGoal.com: "حصلت على إذن من مسؤولي الأهلي بالرحيل عن النادي لتدريب فريق الاتصالات".

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com تعليقا على رحيل عمرو أنور: "رحيل المدرب ليس له علقة بنتائج الفريق في بطولة الجمهورية بعد الهزيمة في آخر ثلاث مباريات على التوالي".

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وشدد المصدر "أنور بالفعل حصل على إذن من مسؤولي النادي وأبلغ خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين برغبته في الرحيل وتدريب فريق أول بعيدا عن الناشئين".

وعن البديل قال: "من المرجح أن يتولى المدرب العام أحمد عبد الظاهر المسؤولية لحين اتخاذ القرار من قبل خالد بيبو".

وفاز أهلي 2001 في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مرات في الموسم الجاري وحصد 23 نقطة وسجل 28 هدفا واستقبل 13.

الأهلي عمرو أنور
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