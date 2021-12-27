مدرب شباب الأهلي يكشف لـ في الجول سبب رحيله

أعلن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي مواليد 2001 رحيله عن النادي اليوم الإثنين فما هو السبب؟

وقال عمرو أنور لـFilGoal.com: "حصلت على إذن من مسؤولي الأهلي بالرحيل عن النادي لتدريب فريق الاتصالات".

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com تعليقا على رحيل عمرو أنور: "رحيل المدرب ليس له علقة بنتائج الفريق في بطولة الجمهورية بعد الهزيمة في آخر ثلاث مباريات على التوالي".

وشدد المصدر "أنور بالفعل حصل على إذن من مسؤولي النادي وأبلغ خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين برغبته في الرحيل وتدريب فريق أول بعيدا عن الناشئين".

وعن البديل قال: "من المرجح أن يتولى المدرب العام أحمد عبد الظاهر المسؤولية لحين اتخاذ القرار من قبل خالد بيبو".

وفاز أهلي 2001 في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مرات في الموسم الجاري وحصد 23 نقطة وسجل 28 هدفا واستقبل 13.