مقصية كوكا تقود كونيا سبور لفوز قاتل على بشكتاش

سجل أحمد حسن كوكا هدفا قاتلا في فوز فريقه كونيا سبور على بشكتاش.

والتقى كونيا سبور مع بشكتاش ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري التركي.

وبدأ كوكا المباراة من على مقاعد البدلاء ليشارك في الدقيقة 78.

وسجل كوكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 بضربة مقصية مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن أودعها الشباك.

هدف كوكا هو الثالث له مع فريقه التركي في 12 مباراة لعبها حتى الآن.

وشارك كوكا في 13 مباراة مع كونيا سبور حتى الآن ، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

الفوز رفع رصيد كونيا سبور للنقطة 36 في المركز الثاني، وتوقف رصيد بشكتاش عند 28 نقطة في المركز السابع.