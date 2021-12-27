انتخابات الزمالك – سليمان ينافس على الرئاسة وهشام نصر يترشح لمنصب النائب

انتهى اليوم السادس من تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، بترشح هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، على منصب نائب الرئيس.

وقبل 24 ساعة من إغلاق باب الترشح، دخل أحمد سليمان المرشح في الانتخابات الماضية على منصب الرئيس، منافسا على نفس المنصب.

وكذلك، ترشح مصطفى سيف العماري عضو المجلس السابق، والحسيني سمير لاعب كرة السلة السابق في النادي، كمرشحين للعضوية فوق السن.

ومن المنتظر أن يقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أوراق ترشحه لانتخابات النادي على نفس المنصب عصر غد الثلاثاء.

وفيما يلي، أسماء كل المرشحين في اليوم السادس..

أحمد سليمان على منصب الرئيس

هشام نصر على منصب نائب الرئيس

محمد قدري محمد على منصب أمين الصندوق.

العضوية فوق السن

أحمد محمد عبد الغني

أحمد محمد عبد الجواد

صبري محمد فتحي

الحسيني سمير

مصطفى سيف العماري

محمد ممدوح حسن

هاني عيد محمد

آمال عبد العاطي زوام

العضوية تحت السن

إيهاب عصمت حسن

محمد طارق حسن

سامح سوني سعيد

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كلا من: وليد بخيب نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا ومحمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا ، وعضوية كل من :- سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الحالي ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي ستتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر فى الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.