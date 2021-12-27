فرنسا تقلص عدد الحضور الجماهيري لـ3 أسابيع

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 20:57

كتب : FilGoal

جماهير باريس سان جيرمان خارج ملعب حديقة الأمراء

قرر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الإثنين رسميا تقليص الحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم بسبب تفشي أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا

وتقرر إقامة المباريات بحضور 5 آلاف مشجع فقط خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

كما تقرر إقامة أي فعاليات داخل صالات بحضور ألفي مشجع فقط.

أخبار متعلقة
مبابي: ميسي طبيعي ولكنه مذهل.. وهكذا يتحول كأس العالم إلى بطولة عادية كلوب: الرباعي المصاب بكورونا جاهز لـ ليستر.. ولدينا حالات إيجابية جديدة مدافع ليفربول السابق: عقد صلاح الجديد لن يقتصر فقط على ما ينتجه داخل الملعب

وكانت مباريات الدوري الفرنسي تقام بحضور جماهيري كامل العدد لكن في ظل تفشي المتحور الجديد جاء هذا القرار الذي يتم تطبيقه بداية من اليوم.

وأقيمت 19 جولة من الدوري الفرنسي ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة بـ46 نقطة يليه نيس بـ33 نقطة.

الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مبابي: ميسي طبيعي ولكنه مذهل.. وهكذا يتحول كأس العالم إلى بطولة عادية ليكيب: باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من 5 لاعبين لتعويض الخسائر طرد راموس واستمرار صيام ميسي.. باريس يتفادى الهزيمة أمام لوريان +90 مدير سان جيرمان: لا جدال في نجاح ميسي معنا
أخر الأخبار
مدرب شباب الأهلي يكشف لـ في الجول سبب رحيله 11 دقيقة | مصر
مقصية كوكا تقود كونيا سبور لفوز قاتل على بشكتاش 19 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة فاران.. ورونالدو يقود الهجوم 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتخابات الزمالك – سليمان ينافس على الرئاسة وهشام نصر يترشح لمنصب النائب 23 دقيقة | مصر
فرنسا تقلص عدد الحضور الجماهيري لـ3 أسابيع 24 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تحويل شكري نجيب إلى التحقيق بعد اشتباكه مع زميله 38 دقيقة | الدوري المصري
كرنفالات ماما أفريكا (1) – خسارة محبطة لـ مصر وعودات تاريخية ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
تقرير: إصابة ثنائي منتخب الجزائر بفيروس كورونا.. وسلامة بونجاح ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"