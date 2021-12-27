فرنسا تقلص عدد الحضور الجماهيري لـ3 أسابيع

قرر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الإثنين رسميا تقليص الحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم بسبب تفشي أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا

وتقرر إقامة المباريات بحضور 5 آلاف مشجع فقط خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

كما تقرر إقامة أي فعاليات داخل صالات بحضور ألفي مشجع فقط.

وكانت مباريات الدوري الفرنسي تقام بحضور جماهيري كامل العدد لكن في ظل تفشي المتحور الجديد جاء هذا القرار الذي يتم تطبيقه بداية من اليوم.

وأقيمت 19 جولة من الدوري الفرنسي ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة بـ46 نقطة يليه نيس بـ33 نقطة.