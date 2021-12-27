مبابي لاعب العام وجوائز لـ رونالدو وليفاندوفسكي.. تعرف على نتائج حفل جلوب سوكر 2021

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - جلوب سوكر

مبابي لاعب العام وجوائز لـ رونالدو وليفاندوفسكي.. تعرف على نتائج حفل جلوب سوكر 2021

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان
برشلونة

فاز كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بجائزة لاعب العام في حفل "جلوب سوكر" 2021 المقام في دبي.

وفاز روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بجائزة مارادونا لهداف العام، كما فاز بجائزة "جماهير تيك توك" لأفضل لاعب في العام.

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أيضا توج كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم، وفاز النجم البرازيلي رونالدينيو بجائزة المسيرة.

بقية الجوائز تضمنت فوز جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل حارس مرمى، وفوز ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس بجائزة أفضل مدافع.

أيضا فاز تشيلسي بجائزة نادي العام للرجال، بينما فاز منتخب إيطاليا بجائزة منتخب العام، وفاز مدربه روبرتو مانشيني بجائزة مدرب العام، وفاز الدوري الإيطالي بجائزة "الإبداع" لأنه أول الدوريات اعتمادا على تقنية الفيديو.

وفاز تكسيكي بيجرشتاين بجائزة أفضل مدير رياضي عن عمله مع مانشستر سيتي، بينما فاز فيديريكو باستوريلو بجائزة وكيل العام، كما فازت أكاديمية "زد" المصرية بجائزة أفضل أكاديمية ناشئين في إفريقيا.

على صعيد الكرة النسائية فاز برشلونة بجائزة النادي الأفضل، وفازت لاعبته أليكسيا بوتيلاس بجائزة أفضل لاعبة.

وفي جائزة مستحدثة، فاز مساعد الدوسري بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم الإلكترونية.

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