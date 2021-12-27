الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم بوليفي

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 18:55

كتب : ياسر الشريف

كارميلو ألجارناز مهاجم الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي تعاقده مع المهاجم البوليفي كارميلو ألجارناز لمدة أربعة مواسم ونصف.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بإنضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع أكثر من 20 هدفا.

وحضر اللاعب مقر النادى اليوم ووقع على عقود الإنضمام لصفوف الفريق بعد اتمام كافة الإجراءات التعاقدية وسط حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة.

أخبار متعلقة
مبابي: ميسي طبيعي ولكنه مذهل.. وهكذا يتحول كأس العالم إلى بطولة عادية خبر في الجول – الزمالك لن يحصل على مستحقات صفقة مصطفى محمد حتى الصيف المقبل موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وتصنيف الفرق.. والقنوات الناقلة قوائم أمم إفريقيا – استبعاد أوباما من غينيا الاستوائية.. وضم لويس إنريكي وإيمليو نسوي

واجتاز اللاعب مرتين الكشف الطبى والذي أجرى صباح اليوم وأثبت سلامته من أية إصابات.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.

الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري سوق الانتقالات
نرشح لكم
صدارة رباعية مشتركة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022 مهاجم الإسماعيلي الجديد: أسعى لمساعدة النادي على الخروج من الأزمة عمر كمال: الأهلي أراحنا عندما غير طريقته سعد سمير: الأهلي "كبير القارة" هو من ربانا على القتال في الملعب
أخر الأخبار
تقرير: إصابة ثنائي منتخب الجزائر بفيروس كورونا.. وسلامة بونجاح 56 ثاتيه | كأس أمم إفريقيا 2021
مبابي لاعب العام وجوائز لـ رونالدو وليفاندوفسكي.. تعرف على نتائج حفل جلوب سوكر 2021 8 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم بوليفي 57 دقيقة | الدوري المصري
مبابي: ميسي طبيعي ولكنه مذهل.. وهكذا يتحول كأس العالم إلى بطولة عادية ساعة | الدوري الفرنسي
خبر في الجول – الزمالك لن يحصل على مستحقات صفقة مصطفى محمد حتى الصيف المقبل ساعة | المحترفون
قوائم أمم إفريقيا – استبعاد أوباما من غينيا الاستوائية.. وضم لويس إنريكي وإيمليو نسوي ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وتصنيف الفرق.. والقنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صدارة رباعية مشتركة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"