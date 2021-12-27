الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم بوليفي

أعلن الإسماعيلي تعاقده مع المهاجم البوليفي كارميلو ألجارناز لمدة أربعة مواسم ونصف.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بإنضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع أكثر من 20 هدفا.

وحضر اللاعب مقر النادى اليوم ووقع على عقود الإنضمام لصفوف الفريق بعد اتمام كافة الإجراءات التعاقدية وسط حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة.

واجتاز اللاعب مرتين الكشف الطبى والذي أجرى صباح اليوم وأثبت سلامته من أية إصابات.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.