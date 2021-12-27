مبابي: ميسي طبيعي ولكنه مذهل.. وهكذا يتحول كأس العالم إلى بطولة عادية

تحدث كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن مسيرته وعن رأيه في قضية تعديل جدولة كأس العالم ليقام كل عامين بدلا من 4، وذلك على هامش تواجده في حفل جوائز "جلوب سوكر".

وقال مبابي: "حلمي كان دائما أن ألعب كرة القدم، والآن أنا مرشح لجوائز جلوب سوكر. أعمل كل يوم لأصنع الفارق في الملعب".

وعن رأيه في مسألة المونديال قال مبابي: "كأس العالم هو البطولة الأعظم وهدفي الأهم. لدينا فريق رائع للبطولة القادمة وسنحاول الفوز بها مجددا".

وأوضح "كأس العالم كل عامين؟ لا يمكنني القول إن كان هذا صحيحا أو خاطئا، ولكن البطولة فريدة لأنها تُلعب كل 4 سنوات. إقامتها كل عامين ستحولها إلى بطولة عادية".

وتابع مبابي "نحن نلعب بالفعل 60 مباراة كل عام. نحن سعداء باللعب، ولكن الزائد عن الحد هو زائد عن الحد. إذا أردت الجودة يجب أن تسمح للاعبين بالراحة".

أما عن تقنية الفيديو قال مهاجم باريس سان جيرمان: "الحكم لا يمكنه أخذ 7 دقائق لاتخاذ القرار بتقنية الفيديو. أنا في صالح التقنية إن تم استخدامها جيدا".

وأخيرا عن وجود نجمين بحجم ليونيل ميسي ونيمار معه في غرفة الملابس قال: "إنهما شخصان جيدان وطبيعيان. دائما يريدان العمل لأجل الفوز مثلنا جميعا. إنهما زميلان مذهلان".

واختتم "أتذكر أول مران مع ميسي جيدا، حيث فاجأني بما يفعله، وكيف يفعله بصورة طبيعية للغاية. يمكنه أن يفعل أي شيء يريده في الملعب".

يذكر أن ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.