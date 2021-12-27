صدارة رباعية مشتركة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022

مهاجم الإسماعيلي الجديد: أسعى لمساعدة النادي على الخروج من الأزمة

عمر كمال: الأهلي أراحنا عندما غير طريقته

سعد سمير: الأهلي "كبير القارة" هو من ربانا على القتال في الملعب