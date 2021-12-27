صدارة رباعية مشتركة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 18:03
كتب : FilGoal
بدأت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2021-2022 تشتعل.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويتشارك 4 لاعبين في صدارة الترتيب حتى الآن برصيد 5 أهداف.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 حتى الآن:
بيرسي تاو – الأهلي – 5 أهداف
أحمد سيد زيزو – الزمالك – 5 أهداف
أجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري – 5 أهداف
محمد هلال – البنك الأهلي – 5 أهداف
محمود وادي - بيراميدز - 4 أهداف
شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف
مصطفى فتحي - الزمالك - 4 أهداف
كريم الديب - الاتحاد السكندري - 4 أهداف
جون أوكوي إيبوكا – إنبي – 4 أهداف
مروان حمدي – سموحة – 4 أهداف
علي معلول – الأهلي – 4 أهداف