صدارة رباعية مشتركة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

بيرسي تاو زيزو

بدأت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2021-2022 تشتعل.

ويتشارك 4 لاعبين في صدارة الترتيب حتى الآن برصيد 5 أهداف.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 حتى الآن:

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بيرسي تاو – الأهلي – 5 أهداف

أحمد سيد زيزو – الزمالك – 5 أهداف

أجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري – 5 أهداف

محمد هلال – البنك الأهلي – 5 أهداف

محمود وادي - بيراميدز - 4 أهداف

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف

مصطفى فتحي - الزمالك - 4 أهداف

كريم الديب - الاتحاد السكندري - 4 أهداف

جون أوكوي إيبوكا – إنبي – 4 أهداف

مروان حمدي – سموحة – 4 أهداف

علي معلول – الأهلي – 4 أهداف

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