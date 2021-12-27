تمت.. مصطفى محمد بقميص جالاتاسراي حتى 2025

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

صور توقيع مصطفى محمد لعقود انضمامه الدائم إلى جالاتاسراي

أعلن جالاتاسراي التركي انضمام مهاجم الزمالك مصطفى محمد إلى صفوفه بشكل نهائي، حتى عام 2025.

وانضم محمد للفريق التركي معارا في شتاء 2021، بنية البيع النهائي، وهو الشرط الذي فعله فريق المدرب فاتح تريم في الأيام الماضية.

ففي وقت سابق، أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك تفعيل جالاتاسراي بند الشراء في عقد مصطفى محمد.

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وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ FilGoal.com: "نادي جالاتاسراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد".

وأضاف "النادي التركي أخطر الزمالك رسميا بتفعيل بند شراء اللاعب".

وسجل مصطفى محمد 14 هدفا وصنع هدفا واحدا في 45 مباراة لعبها مع الفريق التركي حتى الآن.

وكان إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المديرة للزمالك إبان إعارة مصطفى محمد قد قال لـ FilGoal.com إن جالاتاسراي عليه دفع 4 مليون دولار لتفعيل بند الشراء.

جالاتاسراي مصطفى محمد الزمالك
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