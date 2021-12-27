مران الزمالك - شيكابالا يشارك في التدريبات الجماعية.. وراحة لخماسي الفريق

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 16:46

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الأهلي والزمالك

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في المران الجماعي للزمالك اليوم الإثنين في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وأدى قائد الزمالك تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية قبل أن ينضم للمران الجماعي اليوم.

وقاد أمير عزمي، المدرب المساعد في الجهاز الفني، مران الزمالك أثناء متابعة باتريس كارتيرون ومدحت عبد الهادي، المدير الفني والمدرب العام على الترتيب، لشوط من مباراة فريق النادي مواليد 2003 ضد المقاولون العرب في دوري الجمهورية.

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وعاد كارتيرون وعبد الهادي لمتابعة المران الذي بدأه اللاعبون بعد خوض تدريبات تأهيلية في الجيم.

ومنح كارتيرون راحة للخماسي أحمد فتوح ومصطفى فتحي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور من التدريبات الجماعية.

وخاض اللاعبون تقسيمة "قوية" وفقا لموقع النادي، وكان حكمها أمير عزمي.

وفاز الزمالك يوم السبت بنتيجة 4-صفر على غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز ويحتل وصافة ترتيب البطولة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

وتوقف الدوري حتى نهاية بطولة كأس إفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

شيكابالا الزمالك
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