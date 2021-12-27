مهند لاشين لـ في الجول: طارق حامد صديقي.. ولم أقارن نفسي به

قال مهند لاشين لاعب مصر وطلائع الجيش إنه لم يقصد مقارنة نفسه بطارق حامد نجم الزمالك حين رد على منتقدي اختياره لمنتخب الفراعنة.

مهند لاشين النادي : طلائع الجيش مصر

ودلل مهند على أحقيته بارتداء قميص منتخب مصر بأرقامه في الموسم الماضي، وذلك خلال حديثه مع قناة أون تايم سبورتس.

وفسر كلامه قائلا لـFilGoal.com:"كامل احترامي لـ طارق حامد طبعا وهو من زملائي وأصدقائي الأعزاء. لم أقارن نفسي به".

ثم استدرك "فقط ذكرت أرقامي الخاصة، وأنني حسب الأرقام أقدم أداء مميزا لكن الضوء لا يسلط علي بسبب أنني ألعب في فريق غير جماهيري".

وأضاف "لم ولن أقلل من طارق حامد أو أي لاعب آخر. راجعوا التصريح بأنفسكم وستفهمون ذلك من السياق".

وشارك لاشين في 4 مباريات مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 التي احتل فيها الفراعنة المركز الرابع.

وسينضم مهند لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لكأس إفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

وانضم لاشين لقائمة أولية قوامها 40 لاعبا ستتقلص إلى 23 فقط يخوضون البطولة القارية.