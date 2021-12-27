أسينسيو يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد تعافيه من فيروس كورونا بعد سلبية مسحته.

وكتب أسينسيو عبر حسابه على فيسبوك: "مسحتي جائت سلبية بالأمس، أرسل عناق كبير لكل العائلات التي لا تستطيع أن تجتمع سويا في مثل تلك الأيام الخاصة، ابقوا محافظين على سلامتكم".

وكان أسينسيو قد أصيب بفيروس كورونا برفقة العديد من لاعبي ريال مدريد وكان هو آخر اللاعبين الذين تعافوا وحجاءت مسحتهم سلبية.

وكان أسينسيو قد غاب عن مباراتي أتلتيك بلباو وقادش بسبب إصابته بالفيروس.

وشارك أسينسيو منذ بداية الموسم في 19 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف واحد.