مدرب نيجيريا يتحدث عن مواجهة مصر في أمم إفريقيا

تحدث أوجوستين إيجوافون مدرب منتخب نيجيريا المؤقت عن مواجهة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، ووصفها بالمهمة الصعبة.

سيلعب الفراعنة ضد نسور نيجيريا ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات يوم 11 يناير المقبل.

وقال إيجوافون في تصريحات لقناة الاتحاد النجيري لكرة القدم: "لقد لعبت ضد مصر كلاعب وكمدرب، فمواجهة مصر في أمم إفريقيا لن تكون مهمة سهلة".

وأضاف "سنفعل كل شيء ممكن لتحليل المنتخب المصري فرديا وجماعيا من أجل رسم خططنا".

وأكمل "نتوقع أيضا أن يقوم منتخب مصر بذلك لأن نيجيريا اسم كبير في كرة القدم الإفريقية".

وشدد "ندرس حاليا منتخب مصر وسنستمر في ذلك حتى نستعد لمواجهته جيدا".

وانتقد مدرب نيجيريا المؤقت قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالسماح للاعبين الأفارقة في أوروبا بالانضمام لمنتخبات بلادهم بعد يوم 3 يناير المقبل، أي قبل 6 أيام من انطلاق البطولة.

وأتم "إعداد الفريق في هذا الوقت الضيق ستكون مهمة صعبة".

وتتواجد نيجيريا في مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا بجانب السودان، وغينيا بيساو بالمجموعة الرابعة.

قبل يومين، أعلن إيجوافون، قائمة بلاده المبدئية لبطولة أمم إفريقيا.

القائمة شهدت استدعاء فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي العائد من الإصابة، وتواجد كذلك إيمانويل دينيس مهاجم واتفورد المتألق.

ويتواجد أحمد موسى مهاجم فاتح كاراجمرك كذلك.

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل أكبي (كايزر تشيفز) – فرانسيس أوزوهو (أومونيا) – جون نوبل (إنيمبا) – مادوكا أوكويي (سبارتا روتيردام).

الدفاع: ويليام إيكونج (واتفورد) – كينيث أوميريو (ليجانيس) – ليون بالوجون (رينجرز) – عبد الله شيهو (أومونيا) – شيدوزي أوازيم (ألانيا سبور) – جاميلو كولينز (باديربورن) – أولا إينا (تورينو) – زايدو سانوسي (بورتو) – أوليسا نداه (أورلاندو بايرتس).

الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) – كيليتشي نواكالي (ويسكا) – شيديرا إيجوكي (سسكا موسكو) – فرانك أونييكا (برينتفورد) – جوي أريبو (رينجرز).

الهجوم: أحمد موسى (فاتح كاراجمرك) – موزيس سيمون (نانت) – أوديون إيجالو (الشباب) – تايو أوانيي (يونيون برلين) – أليكس إيوبي (إيفرتون) – فيكتور اوسيمين (نابولي) – صادق أومار (ألميريا) – كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي) – صامويل شوكويزي (فياريال) – إيمانويل دينيس (واتفورد).