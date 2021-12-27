أحمد سليمان يترشح لرئاسة الزمالك

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 14:25

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

قدم أحمد سليمان، حارس مرمى الزمالك السابق، أوراق ترشحه لمنصب رئيس النادي اليوم الإثنين.

وحضر سليمان، مدرب حراس مصر والزمالك السابق، إلى مقر النادي لتقديم أوراقه ترشحه تمهيدا لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

وترشح سليمان لرئاسة الزمالك في 2017 لكنه خسر الانتخابات أمام مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي.

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ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كل من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا ومحمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كلا من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

الزمالك أحمد سليمان
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