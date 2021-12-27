خبر في الجول - علي معلول يمدد عقده مع الأهلي حتى 2024

علم FilGoal.com أن علي معلول وقع على عقد جديد مع ناديه الأهلي يمتد إلى يونيو 2024.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وشهد العقد الجديد زيادة راتب المدافع الدولي التونسي من مليون دولار سنويا إلى 1.25 مليون دولار.

ووقع معلول (31 عاما) العقد الجديد مساء الأحد وسافر صباح اليوم الإثنين إلى بلده تونس تمهيدا لانضمامه لقائمة الفريق المشاركة في كأس إفريقيا 2021.

وتعدلت قيمة راتب الموسم الحالي لتصبح مليون و250 ألف دولار، على أن يزيد الراتب إلى 1.3 مليون دولار في موسم 2023-2024.

وتأجل توقيع معلول لعقد جديد مع الأهلي بسبب ارتباطات الفريق ولم يختلف الطرفان على قيمة أو مدة العقد.

ويعد معلول أحد العناصر التي لا غنى عنها في الأهلي منذ التحاقه بالفريق في 2017 قادما من الصفاقسي.

النجم التونسي مثل الأهلي في 177 مباراة وسجل 33 هدفا وأرسل 51 تمريرة حاسمة.

وتوج مع القلعة الحمراء بـ11 لقبا.