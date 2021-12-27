أيمن شوقي: أخطأت بالرحيل عن الأهلي.. ووالدي كان زملكاويا متعصبا

شدد أيمن شوقي لاعب الأهلي والزمالك السابق على شعوره بالظلم داخل الأهلي ولكنه يرى بأنه قد أخطأ بالرحيل عن الفريق

وقال شوقي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "رحلت عن الأهلي لأنني شعرت ببعض الظلم من المدرب ألان هاريس وأخطأت لأنني لم أتحدث مع أي أحد من مسئولي الأهلي".

وواصل "أخطأت بعدم موافقتي على الجلوس احتياطيا بعد تسجيلي أربعة أهداف في ثلاث مباريات وأعترف بغلطتي ولكنني شعرب بالظلم، وبعد ذلك المدرب بدأ في تهميشي ولم يشركني لفترات طويلة وذلك الأسلوب استمر لمدة موسمين".

واستمر "عقدي كان سينتهي بنهاية الموسم والأهلي كان قد حصل على جميع البطولات، لذلك فكرت بأنني لن أشارك في الموسم المقبل ولكن قراري بالرحيل عن الأهلي كان خاطئا".

وأضاف "تلقينا اتصال من الأهلي والزمالك وفي اليوم التالي كنا نستعد للسفر أنا ووالدي إلى القاهرة من أجل مقابلة مسؤولي الأهلي ولكن فوجئنا بمسؤولي الزمالك قد أتوا إلى منزلنا، وبعد معرفتهم قرروا أن يوصلونا إلى القاهرة بأنفسهم".

وأتم "طوال الطريق كان مسؤولي الزمالك يحاولون إقناعنا بالانضمام للنادي، ولكن والدي صمم على الذهاب للأهلي للاتزام بالميعاد الذي أعطاه للنادي على الرغمن من أنه كان زملكاويا متعصبا ولكنه كان يرى بأنني من الأفضل أن ألعب في الأهلي".

وكان شوقي قد وقع للأهلي ولعب مع الفريق لمدة 10 سنوات قبل رحيلع والانضمام للزمالك لمدة ثلاث سنوات.