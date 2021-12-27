أيمن شوقي: أخطأت بالرحيل عن الأهلي.. ووالدي كان زملكاويا متعصبا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

أيمن شوقي

شدد أيمن شوقي لاعب الأهلي والزمالك السابق على شعوره بالظلم داخل الأهلي ولكنه يرى بأنه قد أخطأ بالرحيل عن الفريق

وقال شوقي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "رحلت عن الأهلي لأنني شعرت ببعض الظلم من المدرب ألان هاريس وأخطأت لأنني لم أتحدث مع أي أحد من مسئولي الأهلي".

وواصل "أخطأت بعدم موافقتي على الجلوس احتياطيا بعد تسجيلي أربعة أهداف في ثلاث مباريات وأعترف بغلطتي ولكنني شعرب بالظلم، وبعد ذلك المدرب بدأ في تهميشي ولم يشركني لفترات طويلة وذلك الأسلوب استمر لمدة موسمين".

أخبار متعلقة
محمد فتح الله.. "شبيه وائل جمعة" الذي قد يشارك في كأس إفريقيا مدرب مانشستر يونايتد يؤكد رغبة مارسيال في الرحيل ديسابر: تركت الإسماعيلي لأنني لم أجد مشروعا في النادي تقرير: ريال مدريد سيعرض هازارد مقابل جيمس

واستمر "عقدي كان سينتهي بنهاية الموسم والأهلي كان قد حصل على جميع البطولات، لذلك فكرت بأنني لن أشارك في الموسم المقبل ولكن قراري بالرحيل عن الأهلي كان خاطئا".

وأضاف "تلقينا اتصال من الأهلي والزمالك وفي اليوم التالي كنا نستعد للسفر أنا ووالدي إلى القاهرة من أجل مقابلة مسؤولي الأهلي ولكن فوجئنا بمسؤولي الزمالك قد أتوا إلى منزلنا، وبعد معرفتهم قرروا أن يوصلونا إلى القاهرة بأنفسهم".

وأتم "طوال الطريق كان مسؤولي الزمالك يحاولون إقناعنا بالانضمام للنادي، ولكن والدي صمم على الذهاب للأهلي للاتزام بالميعاد الذي أعطاه للنادي على الرغمن من أنه كان زملكاويا متعصبا ولكنه كان يرى بأنني من الأفضل أن ألعب في الأهلي".

وكان شوقي قد وقع للأهلي ولعب مع الفريق لمدة 10 سنوات قبل رحيلع والانضمام للزمالك لمدة ثلاث سنوات.

أيمن شوقي الأهلي الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - علي معلول يمدد عقده مع الأهلي حتى 2024 ديسابر: تركت الإسماعيلي لأنني لم أجد مشروعا في النادي مهاجم الإسماعيلي الجديد: أسعى لمساعدة النادي على الخروج من الأزمة إبراهيم حسن: التعاقد مع كهربا؟ أتمنى.. ومنتخب مصر اتخذ موقفا ضدنا
أخر الأخبار
مدافع ليفربول السابق: عقد صلاح الجديد لن يقتصر فقط على ما ينتجه داخل الملعب 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - علي معلول يمدد عقده مع الأهلي حتى 2024 13 دقيقة | ميركاتو
أيمن شوقي: أخطأت بالرحيل عن الأهلي.. ووالدي كان زملكاويا متعصبا 45 دقيقة | مصر
محمد فتح الله.. "شبيه وائل جمعة" الذي قد يشارك في كأس إفريقيا 52 دقيقة | تقرير في الجول
مدرب مانشستر يونايتد يؤكد رغبة مارسيال في الرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ريال مدريد سيعرض هازارد مقابل جيمس ساعة | ميركاتو
ديسابر: تركت الإسماعيلي لأنني لم أجد مشروعا في النادي ساعة | مصر
فيران توريس يخضع للكشف الطبي مع برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"