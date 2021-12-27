محمد فتح الله.. "شبيه وائل جمعة" الذي قد يشارك في كأس إفريقيا

بعد ظهوره المميز مع نادي غزل المحلة خلال الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، وقع الاختيار على محمد فتح الله للانضمام لقائمة منتخب مصر لعله يشارك في كأس إفريقيا 2021.

المدافع الصلد اختاره كارلوس كيروش مدرب مصر في قائمة قوامها 40 لاعبا، وقد يكون بعد أيام قليلة ضمن بعثة الفراعنة في الكاميرون.

وتواصل FilGoal.com مع مدربي فتح الله السابقين ليرووا مسيرة المدافع البالغ عمره 28 عاما التي مهدت طريقه نحو الفريق القومي.

شبيه وائل جمعة

يروي محمد عبد السميع مدير قطاع الناشئين السابق للجونة "فتح الله كان قويا رغم أنه تقدم للاختبارات وعمره 15 عاما فقط. عندما تراه تعتقد أنه أكبر من عمره الحقيقي. انضم للنادي لكن لم يشارك مع الفريق الأول لعدم رغبة المدرب راينر تسوبيل في الاستعانة بعناصر من فريق الشباب".

وأضاف "ذكرت من البداية أنه يشبه وائل جمعة، في الأداء والقوة وطريقة اللعب. لم يحصل على الفرصة لوجود نجوم كثيرة في الفريق الأول".

اتجه فتح الله بعد ذلك صوب مصر للتأمين، ويروي جمال دسوقي مدرب الأخير "اللاعب استفاد من المشاركة في دوري الدرجة الثالثة، فهو مقاتل. تطور كثيرا على مدار 3 مواسم واستفاد من الالتحامات القوية بسبب ضيق ملعب النادي".

الوجهة التالية لفتح الله كانت جمهورية شبين، ويقول أحمد سعيد وكيل اللاعبين الذي كان وسيطا لانتقال الأول لغزل المحلة:"عندما تواصلت معه قال لي إنه تلقى عرضين، من الرجاء والمريخ، فقلت له: ماذا عن غزل المحلة؟ فرحب جدا. في الاجتماع الأول لم تسر الأمور جيدا بسبب التفاوض حول مقدم العقد، لكنه وقع بعد ذلك بعدما جلس مع خالد عيد وحسام عزو وطه السيد".

في الموسم الماضي أجاد فتح الله تحت قيادة مدربه خالد عيد لاعب منتخب مصر السابق، والذي قال لـFilGoal.com:"طريقة فتح الله كانت تناسبنا نظرا لسوء أرضية العديد من ملاعب دوري الدرجة الثانية. قوي ومميز في الصراعات الهوائية. أنصحه بعدم الفلسفة في الملعب لأن خطأ المدافع يكلف فريقه كثيرا. انضمامه للمنتخب تأخر كثيرا".

شارك فتح الله في 41 مباراة فقط من الدوري المصري الممتاز، ورغم ذلك انتقاه كيروش في قائمة الفراعنة.

وبعد مسيرة ليس بها أي مباراة دولية، قد يكون اللاعب الملقب بـ"كاماتشو" مدافعا عن ألوان مصر في النسخة 33 من كأس إفريقيا.