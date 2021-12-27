تقرير: ريال مدريد سيعرض هازارد مقابل جيمس

قالت صحيفة إل ناثيونال الإسبانية إن ريال مدريد سيعرض على تشيلسي الحصول على المدافع الأيمن ريس جيمس مقابل الجناح إدين هازارد.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الحصول على خدمات جيمس (22 عاما).

وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف فريق ميرينجي.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن ريال مدريد يسعى للتخلص من النجم البلجيكي هازارد.

نجم تشيلسي السابق لم يقدم المردود المنتظر في قلعة سانتياجو برنابيو منذ انضمامه لريال مدريد في 2019.

بسبب الإصابات المتتالية شارك في 57 مباراة فقط مع ريال مدريد وسجل 5 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، يقدم جيمس أداء رائعا مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

في الموسم الجاري شارك جيمس في 22 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.