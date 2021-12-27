ديسابر: تركت الإسماعيلي لأنني لم أجد مشروعا في النادي

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

ديسابر - بيراميدز

أوضح سيباستيان ديسابر المدرب الفرنسي سبب رحيله عن الإسماعيلي قبل 4 سنوات حين انتقل ليقود منتخب أوغندا.

وحقق ديسابر، مدرب نيور الفرنسي، نتائج طيبة مع الدراويش في موسم 2017-2018 لكنه ترك النادي سريعا.

وقال ديسابر، الذي درب الترجي والوداد وبيراميدز، عبر قناة الحياة:"لم أترك الإسماعيلي بسبب المال. في أوغندا حصلت على الراتب ذاته".

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وأضاف "المشكلة كانت في المشروع طويل الأمد، لم يكن ذلك متاحا بسبب عقد قصير للمدرب، وهذا يعني عدم الثقة في المدير الفني أن يقدم شيئا على المدى البعيد".

قاد ديسابر منتخب أوغندا في كأس إفريقيا 2019 في القاهرة وودعها على يد السنغال في الدور ثمن النهائي.

قبل أن يعود لمصر من بوابة بيراميدز الذي دربه 5 أشهر فقط.

وأبرز إنجازات ديسابر هو التتويج بالدوري مع القطن الكاميروني والترجي التونسي في 2013 و2014 على الترتيب.

الإسماعيلي ديسابر
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