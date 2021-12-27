فيران توريس يخضع للكشف الطبي مع برشلونة

خضع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي يوم الإثنين للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى برشلونة.

قبل أيام، أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قرب انتقال لاعبه الإسباني فيران توريس إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت الصحف الإسبانية صباح الإثنين صورا لتوريس وهو يستعد للخضوع للكشف الطبي.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة صفقة ضم اللاعب الإسباني يوم الثلاثاء.

#FCB 🔵🔴 👀 Así ha sido la llegada de Ferran Torres a la revisión médica 📸 @VALENRICH pic.twitter.com/g5IbVxlVWh — Diario SPORT (@sport) December 27, 2021

جوارديولا قال في مؤتمر صحفي قبل أيام: "فيران من إسبانيا، وبرشلونة يريد ضمه، لقد قال لي إنه يريد المغادرة، قلت له يمكنك المغادرة".

وأضاف "اتصلت بتيكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي، وأخبرني بأن الوكلاء في مرحلة متقدمة من التفاوض".

وأكمل المدرب الإسباني "حسبما سمعت فإن الاتفاق أصبح قريبا جدا".

بحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي، فأن الناديين توصلا لاتفاق يقضى بانتقال الجناح الإسباني بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن توريس سيوقع على عقد يمتد لـ 5 مواسم بعدما كان انضمامه مطلبا أساسيا من تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلاوجرانا.

ويعمل برشلونة على البيان الذي سيصدر مع مانشستر سيتي لإعلان الصفقة.

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

وخاض توريس إجمالا بقميص سيتي 43 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

توريس انتقل من فالنسيا إلى سيتي مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020.

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