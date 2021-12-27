فيران توريس يخضع للكشف الطبي مع برشلونة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

فيران توريس فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

خضع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي يوم الإثنين للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى برشلونة.

قبل أيام، أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قرب انتقال لاعبه الإسباني فيران توريس إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت الصحف الإسبانية صباح الإثنين صورا لتوريس وهو يستعد للخضوع للكشف الطبي.

أخبار متعلقة
رغم السداسية.. رحيم: نشعر بخيبة أمل وجوارديولا حذرنا مما حدث توخيل: إشراك لوكاكو كان مخاطرة.. ونحن نلعب بسبب "قرارات المكاتب" لوكاكو يقلب الطاولة.. تشيلسي يجتاز أستون فيلا بركلات جورجينيو بونوتشي عن مواجهة البرتغال: رونالدو يعرف أنه سيتلقى بعض الضربات

ومن المقرر أن يعلن برشلونة صفقة ضم اللاعب الإسباني يوم الثلاثاء.

جوارديولا قال في مؤتمر صحفي قبل أيام: "فيران من إسبانيا، وبرشلونة يريد ضمه، لقد قال لي إنه يريد المغادرة، قلت له يمكنك المغادرة".

وأضاف "اتصلت بتيكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي، وأخبرني بأن الوكلاء في مرحلة متقدمة من التفاوض".

وأكمل المدرب الإسباني "حسبما سمعت فإن الاتفاق أصبح قريبا جدا".

بحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي، فأن الناديين توصلا لاتفاق يقضى بانتقال الجناح الإسباني بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن توريس سيوقع على عقد يمتد لـ 5 مواسم بعدما كان انضمامه مطلبا أساسيا من تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلاوجرانا.

ويعمل برشلونة على البيان الذي سيصدر مع مانشستر سيتي لإعلان الصفقة.

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

وخاض توريس إجمالا بقميص سيتي 43 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

توريس انتقل من فالنسيا إلى سيتي مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020.

فيران توريس مانشستر سيتي برشلونة
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: أزمة في تجديد تعاقد ديمبيلي.. وعرض خرافي من نيوكاسل موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى للتعاقد مع مزراوي روديجر ليس الأفضل.. 5 مدافعين على طاولة ريال مدريد يرشحهم الذكاء الاصطناعي سبورت: إيفرتون مهتم بالتعاقد مع كوتينيو
أخر الأخبار
تقرير: ريال مدريد سيعرض هازارد مقابل جيمس 2 دقيقة | ميركاتو
ديسابر: تركت الإسماعيلي لأنني لم أجد مشروعا في النادي 35 دقيقة | مصر
فيران توريس يخضع للكشف الطبي مع برشلونة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
مهند لاشين: طارق حامد أفضل مني؟ الأرقام لا تكذب.. وهناك من ينتقد ليصبح ترند 55 دقيقة | منتخب مصر
قوائم كأس إفريقيا - لاعب سموحة خارج منتخب السودان ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
رغم السداسية.. رحيم: نشعر بخيبة أمل وجوارديولا حذرنا مما حدث ساعة | الدوري الإنجليزي
سلة - أنس أسامة: الشكوى ضد الزمالك؟ النادي تأخر عليّ كثيرا ساعة | رياضات أخرى
مهاجم الإسماعيلي الجديد: أسعى لمساعدة النادي على الخروج من الأزمة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"