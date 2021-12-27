قوائم كأس إفريقيا - لاعب سموحة خارج منتخب السودان

أعلن برهان تية مدرب منتخب السودان عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا 2021.

وسيسافر منتخب السودان إلى الكاميرون ببثعة مكونة من 34 لاعبا وسيحق له تسجيل 28 لاعبا خلال القائمة النهائية للبطولة.

وشهدت القائمة استبعاد أطهر الطاهر ظهير أمين سموحة.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: علي عبد الله أبو عشرين - اسحاق آدم - محمد مصطفى

الدفاع: صلاح نمر - عمار محمد كنو - محمد كسرى - أمجد إسماعيل - مازن محمدين - مؤيد عابدين - مصطفى أحمد سعيد - محمد عبد الله حسين

الوسط: الصادق حسن - محمد شرف الدين - علي محمد نور - سليمان حامد أحمد - محمد حسون - كابتن بشير - عبدالرؤوف يعقوب - جمعة عباس - الشيخ محمد الحسن - محمد الحاج كومي - محمد الرشيد - محمد المنذر قذافي - ضياء الدين محبوب - سليمان زكريا - والي الدين خضر - مجتبي المرضي - ياسين حامد

الهجوم: محمد المصطفى - عوض زايد - محمد عبد الرحمن - مصعب أحمد شريف - الجزولي نوح

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وأوقعت القرعة منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجانب كل من مصر، ونيجيريا، وغينيا الاستوائية