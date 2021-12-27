في الجول يكشف – ماذا قصد موسيماني بتصريحه المثير حول موعد كأس العالم للأندية

أصدر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تصريحا مثيرا للجدل، حول وجود 3 أيام فارق بين نهاية كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع فيوتشر 1-1: "هل تعرف كم لاعبا من الأهلي سيشارك في كأس إفريقيا؟ هل تعرف ماذا بعد ذلك؟ هناك كأس العالم بعد البطولة بثلاثة أيام".

وعلم FilGoal.com أن موسيماني لم يقصد الإشارة لأي حل منتظر بشأن تعارض موعد البطولتين، حيث تنتهي بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 6 فبراير، فيما يلعب الأهلي أولى مبارياته في البطولة يوم 5 فبراير.

وقصد موسيماني، حسبما علم FilGoal.com، أن المدرب كان يقصد الإشارة إلى مباراة الفريق الثانية في مونديال الأندية المزمع إقامته في أبو ظبي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في البطولة أمام مونتيري المكسيكي يوم السبت 5 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

حال فوز الأهلي سيواجه باليمراس البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

بينما حال خسارة الأهلي أمام مونتيري فيلعب على مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأربعاء 9 فبراير في الثالثة والنصف عصرا.

وإذا وصل الأهلي لنصف النهائي فسيلعب يوم السبت 12 فبراير سواء في مباراة تحديد المركز الثالث (الساعة 3 عصرا) أو النهائي (الساعة 6:30 مساء)