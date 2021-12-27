الاتحاد السعودي لـ في الجول: أبلغنا أنديتنا بإمكانية الحفاظ على محترفيهم الأفارقة حتى 3 يناير

كشف نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن إبلاغه لأندية الدوري هناك، بإمكانية الحفاظ على محترفيهم الأفارقة حتى يوم 3 يناير، قبل تركهم للانضمام إلى منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا 2021.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد مصر

وقال البكر لـ FilGoal.com: "وصلنا خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإمكانية استمرار اللاعبين الأفارقة الذين لديهم مباريات مع أنديتهم حتى يوم 3 يناير ثم الانضمام إلى منتخباتهم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وأوضح "بالتالي، أبلغنا الأندية السعودية بإمكانية الحفاظ على محترفيهم حتى ذلك التاريخ".

وتنطلق كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير بالكاميرون.

ويضم الدوري السعودي، أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، والموجود ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية للمسابقة.

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وفي وقت سابق، كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الاتحاد، أبلغ الاتحادات المحلية بأن يوم 3 يناير المقبل، هو آخر يوم لترك لاعبي الأندية لمنتخباتهم المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "أبلغنا الاتحادات المحلية بأن الفترة بين 27 ديسمبر و3 يناير هي المتاحة لترك اللاعبين لمنتخباتهم".

وشدد "هذا يعني أن آخر مباراة يمكن أن يلعبها اللاعب المشارك في كأس أمم إفريقيا، هو يوم 3 يناير".

وفي وقت سابق، كشف اتحاد الكرة المصري عن موعد بدء معسكره.

وقال بيان اتحاد الكرة: "تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير".