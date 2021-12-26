العين الإماراتي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون.. هذا ما حدث

نفى ماجد العويس عضو اللجنة الفنية في نادي العين الإماراتي، التفاوض مع الأهلي لضم بدر بانون مدافع الفريق.

وقال العويس لـ FilGoal.com: "وكيل مغربي اقترح علينا التعاقد مع بدر بانون لتعويض التونسي ياسين مرياح الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في كأس العرب".

وكشف العويس "ولكننا أخبرناه أن الأهلي لن يفرط في اللاعب وهو مقبل على كأس العالم للأندية. بانون بالتأكيد إضافة لأي ناد يلعب فيه. لم نتفاوض لضمه".

وكانت تقارير صحفية مغربية قد زعمت تفاوض العين مع الأهلي لضم بانون.

وأعلن العويس، أن العين سيعلن عن مدافعه الجديد خلال اليومين المقبلين.

ويتصدر العين الإماراتي مسابقة الدوري في الإمارات برصيد 27 نقطة وذلك بعد إنتهاء 11 جولة من المسابقة.

وانضم بانون للأهلي في شتاء 2020، وحصل مع الفريق على لقب دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي مرتين.