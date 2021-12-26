العين الإماراتي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون.. هذا ما حدث

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 23:22

كتب : أحمد رجب

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - بدر بانون

نفى ماجد العويس عضو اللجنة الفنية في نادي العين الإماراتي، التفاوض مع الأهلي لضم بدر بانون مدافع الفريق.

وقال العويس لـ FilGoal.com: "وكيل مغربي اقترح علينا التعاقد مع بدر بانون لتعويض التونسي ياسين مرياح الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في كأس العرب".

وكشف العويس "ولكننا أخبرناه أن الأهلي لن يفرط في اللاعب وهو مقبل على كأس العالم للأندية. بانون بالتأكيد إضافة لأي ناد يلعب فيه. لم نتفاوض لضمه".

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: خليلوزيتش يقرر استدعاء بدر بانون لقائمة المغرب مدرب المغرب: هناك احتمالات لضم بانون لقائمة أمم إفريقيا.. ومحبط للغاية من بنشرقي قوائم أمم إفريقيا – بانون وبنشرقي وزياش خارج قائمة المغرب.. وحكيمي والزلزولي يتواجدان

وكانت تقارير صحفية مغربية قد زعمت تفاوض العين مع الأهلي لضم بانون.

وأعلن العويس، أن العين سيعلن عن مدافعه الجديد خلال اليومين المقبلين.

ويتصدر العين الإماراتي مسابقة الدوري في الإمارات برصيد 27 نقطة وذلك بعد إنتهاء 11 جولة من المسابقة.

وانضم بانون للأهلي في شتاء 2020، وحصل مع الفريق على لقب دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي مرتين.

بدر بانون الأهلي العين الإماراتي
نرشح لكم
روديجر ليس الأفضل.. 5 مدافعين على طاولة ريال مدريد يرشحهم الذكاء الاصطناعي سبورت: أيام ديست في برشلونة معدودة.. 3 خيارات مجانية على طاولة تشافي تقرير: رافينيا على الأبواب.. بايرن ميونيخ يحسم صفقته الشتوية إي إس بي إن: ليفربول بصدد تقديم عرض قياسي لـ محمد صلاح
أخر الأخبار
توخيل: إشراك لوكاكو كان مخاطرة.. ونحن نلعب بسبب "قرارات المكاتب" 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد عاطف: من الجيد أن نكون أول من يعطل الأهلي.. وفيوتشر ولد كبيرا 34 دقيقة | الدوري المصري
العين الإماراتي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون.. هذا ما حدث 43 دقيقة | ميركاتو
موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 12 يوما 50 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: نحن بشر.. الأهلي يخوض مباريات أكثر من أي فريق آخر ساعة | الدوري المصري
عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز.. وموقفه من رابطة الأندية في حالة دخوله اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
جهاز المنتخب يمنح الدوليين راحة 3 أيام.. وموعد إعلان القائمة النهائية ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
بلدغة نيدفيد.. فيوتشر يُفقد الأهلي أول نقطتين في صراع الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"