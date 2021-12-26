موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 12 يوما

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 23:15

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

حصل اللاعبون في فريق الأهلي على راحة مدتها 12 يوما بعد انتهاء مباراة فيوتشر، المؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بقرار الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بسبب توقف مسابقة الدوري لانشغال منتخب مصر بالاستعداد لكأس أمم إفريقيا.

وسيعود اللاعبين غير الدوليين إلى الفريق مرة أخرى في الثامن من يناير القادم.

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وتقام كأس الأمم الإفريقية بين التاسع من يناير والسادس من فبراير في الكاميرون.

يذكر أن الأهلي تعادل مع فيوتشر بهدف لمثله، حيث تقدم محمد شريف للشياطين الحمر وتعادل كريم نيدفيد لفيوتشر.

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