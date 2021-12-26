موسيماني: نحن بشر.. الأهلي يخوض مباريات أكثر من أي فريق آخر

دافع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن لاعبيه عقب تعادله مع مضيفه فيوتشر بهدف لمثله اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجنوب إفريقي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال: هل الفريق احتاج مهاجما غير محمد شريف لأن الأخير يخسر الثنائيات؟ ليجيب "شريف سجل الهدف. المهاجم هو من سجل الهدف".

وأضاف "قاتلنا بقوة، الأهلي لديه جدول مباريات مزدحم أكثر من أي فريق آخر. 9 لاعبين كانوا مع منتخب مصر في كأس العرب، ثم لعبوا ضد الرجاء (في كأس السوبر الإفريقي)".

وأردف "نحن بشر، فريقنا قوي، حاولنا وقاتلنا، واجهنا ناديا يعتمد على الكرات المرتدة. واجهت فريقا يدافع في منطقة جزائه وكان اللاعبون يركضون مسافة كبيرة عندما يعودون للدفاع".

وواصل "هل تعرف كم لاعبا من الأهلي سيشارك في كأس إفريقيا؟ هل تعرف ماذا بعد ذلك؟ هناك كأس العالم بعد البطولة بثلاثة أيام".

وسأل صحفي مدرب ماميلودي صنداونز السابق، هل كان أحمد عبد القادر يلعب في الجهة التي يوجد بها لويس ميكيسون؟ ليرد "لا أعرف ما الذي تتحدث عنه. سأراجع المباراة وأعود إليك".

وسجل محمد شريف في الدقيقة الثالثة لكن فيوتشر أدرك التعادل عن طريق كريم وليد، لاعب الأهلي السابق، في الدقيقة 57.

وبذلك فقد الأهلي أول نقطتين في الموسم الجاري من الدوري الذي يتصدره بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف.

وتوقف الدوري المصري لحين نهاية بطولة كأس إفريقيا 2021 التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل.