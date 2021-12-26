عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز.. وموقفه من رابطة الأندية في حالة دخوله اتحاد الكرة

رد عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري والمشرف على لجنة المسابقات على أزمة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز وسبب إيقاف الدوري بداية من يوم 27 ديسبمر.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت إيقاف الدوري بداية من يوم 27 ديسمبر وحتى نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 6 فبراير.

وقال حسين في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "سبب صعوبة الموسم الحالي هو حدوث ارتباك وتخبط داخل الاتحادات الدولية، كأس السوبر الإفريقي مثلا لم يتحدد موعده إلا بعد تحديدنا موعد 8جولات من الدوري وكان من المفترض أن يلعب في شهر فبراير وفجأة أقيم في الشهر الحالي".

واستمر "هناك أيضا كأس العالم للأندية لم يكن موعده محددا إلا من فترة قريبة، وسيتداخل مع دوري أبطال إفريقيا ثم سيتداخل مع الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية"

وتابع "هناك أيضا البطولة العربية والتي أقيمت في نفس موسم كأس أمم إفريقيا، استئنفنا الدوري لمدة سبع أيام فقط ثم سنقف مرة أخرى منذ يوم الغد طبقا للأجندة، الأمور متداخلة بشكل كبير والأمور صعبة جدا".

وشدد "قرعة كأس الرابطة كانت قد تأجلت بسبب احتمالية إلغاء كأس أمم إفريقيا بعد ضغوط الاتحاد الأوروبي والدولي على الاتحاد الإفريقي، وكنا ننتظر تأكد الأمور، والزمالك أخذ موافقة للمشاركة في بطولة ودية في الإمارات حتى يوم 9 يناير والأهلي أيضا سيسافر يوم 30 من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية".

وواصل "كنا نريد أن نلعب البطولة بالكامل في فترة التوقف الخاصة بكأس أمم إفريقيا حتى لا تتوقف الأندية عن الاحتكاك لفترة طويلة، ولكن بسبب مشاركات الأهلي والزمالك في البطولات الخارجية، سنلعب فقط دور المجموعات في الشهر المقبل، ثم سنلعب قبل النهائي والنهائي في فترة التوقف الدولي المقبل الخاص بالاتحاد الدولي".

وأضاف "الأجندة الرسمية كانت تفيد بأننا يجب أن نوقف الدوري يوم 27 ديسمبر وحين أعلنا جدول الدوري لم تكن مباراة السوبر الإفريقي قد تحددت وكانت كل المباريات تقام في موعدها ولكن السوبر الإفريقي حدده الكاف بين مبارتي الأهلي مع فيوتشر وبيراميدز".

وأكمل "بيراميدز لديه مباراة مؤجلة مع إنبي من الجولة السادسة، ومباراة الأهلي وفيوتشر مؤجلة من الجولة السابعة، لذلك حددنا موعد مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 30 ديسمبر ولكن في حالة تأجيل كأس أمم إفريقيا لأن معسكر المنتخب غير كافي لن يمكنا من لعب مباريات، هناك لاعبين انضموا لمنتخبات بلادهم بالفعل".

وأوضح "كيف نجامل الأهلي ونحن ما زلنا في الجولة الثامنة؟ نادي الزمالك لم يعترض على الأمر لأنه يعرف الظروف والصعوبات التي تواجهنا ولكن هناك بعض الناس تحب أن تزايد من أجل إثارة الجماهير".

وأتم "ليس هناك تعارض في اللوائح بين ترشحي في انتخابات اتحاد الكرة ووجودي في رابطة الدوري ولذلك ترشحت، سأكمل هذا الموسم في منصبي ولكن إن حدث تعارض قد يتغير الموقف فيما بعد".