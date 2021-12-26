جهاز المنتخب يمنح الدوليين راحة 3 أيام.. وموعد إعلان القائمة النهائية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 22:44

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش

أعلن اتحاد الكرة عن قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، منح اللاعبين الدوليين راحة 3 أيام.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية غدا 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو".

وأضاف اتحاد الكرة: "جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم كارلوس كيروش المدير الفني مع جهازه المعاون عبر تطبيق زووم حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته".

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وأكمل "كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة".

وأتم "ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التدريبات".

ويتوقف الدوري المصري اليوم الأحد، وحتى نهاية البطولة يوم 6 فبراير.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق قائمة مبدئية تضم 40 لاعبا. (طالعها من هنا)

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