مران تونس - انضمام 10 لاعبين.. وراحة للجزيري والمثلوثي

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 21:23

كتب : محمد عبد العظيم

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

بدأ منتخب تونس معسكره التحضيري استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وخاض 10 لاعبين التدريب الأول لتونس وهم فاروق بن مصطفى، وبشير بن سعيد، وعلي الجمل، وأيمن دحمان، وبلال العيفة، وغيلان الشعلالي، ووجدي كشريدة، ومحمد علي بن رمضان، ووعصام الجبالي، ومحمد أمين بن حميدة.

كما شده المعسكر انضمام كل من سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبي الزمالك والذين فضل المدرب منذر الكبير إراحتهم من تدريب اليوم بعد مشاركتهم مع الزمالك أمس في مباراة غزل المحلة.

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واكتفى الثنائي بإجراء تدريبات استشفائية لإزالة الإرهاق قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

ويستعد منتخب تونس لخوض كأس أمم إفريقيا والمنتظر أن تبدأ يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وأوقعت القرعة تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من مالي، وجامبيا، وموريتانيا.

كأس أمم إفريقيا 2021 تونس حمزة المثلوثي سيف الدين الجزيري
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