هشام يكن وعبد الله جورج يترشحان في انتخابات الزمالك

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 20:12

كتب : إبراهيم رمضان

هشام يكن - الزمالك

قدم اليوم الأحد كل من هشام يكن وعبد الله جورج وهاني أبو العز وجمال أمين وعصام الدين حسن ومصطفى عبد الخالق أوراق ترشحهم لعضوية مجلس إدارة الزمالك.

بينما ترشح محمد أبو النجا لمنصب العضوية تحت السن.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كل من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا ومحمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كلا من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

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وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

الزمالك انتخابات مجلس الإدارة هشام يكن عبد الله جورج
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