بمشاركة كريم حافظ.. مالاتيا سبور يتراجع للمركز الأخير بعد الهزيمة من فنربخشة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

كريم حافظ

فاز فنربخشبة على مالاتيا سبور بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 19 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة كريم حافظ كبديل بعد دخوله في الدقيقة الـ 81 بدلا من آدم بويوك.

تقدم فيليب نوفاك لصالح فنربخشة بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة مستغلا تمريرة رائعة من ميرت هاكان يانداس ليفنرد بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك.

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وأضاف ديميتريوس بيلكاس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بذلك الفوز ارتفع رصيد فنربخشة للنقطة الـ 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ملاتيا سبور عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 20 والأخير.

كريم حافظ الدوري التركي
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