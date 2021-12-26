بمشاركة كريم حافظ.. مالاتيا سبور يتراجع للمركز الأخير بعد الهزيمة من فنربخشة

فاز فنربخشبة على مالاتيا سبور بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 19 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة كريم حافظ كبديل بعد دخوله في الدقيقة الـ 81 بدلا من آدم بويوك.

تقدم فيليب نوفاك لصالح فنربخشة بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة مستغلا تمريرة رائعة من ميرت هاكان يانداس ليفنرد بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وأضاف ديميتريوس بيلكاس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بذلك الفوز ارتفع رصيد فنربخشة للنقطة الـ 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ملاتيا سبور عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 20 والأخير.