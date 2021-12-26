بيراميدز ينفي عبر في الجول مشاركة السعيد وحمدي ضد إنبي وهما مصابان بكورونا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:54

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - بيراميدز × إيسترن كومباني

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، مشاركة عبد الله السعيد ومحمد حمدي، مع الفريق ضد إنبي، وهما مصابان بفيروس كورونا.

وقال سعيد لـ FilGoal.com: "ما يقال عيب".

وشدد سعيد "عبد الله السعيد كانت عينته سلبية قبل مباراة طلائع الجيش التي سبقت مباراة إنبي".

أخبار متعلقة
خطأ إكرامي يحرم بيراميدز من الصدارة المؤقتة ثلاثي بيراميدز الناري = ثلاثية دون رد أمام طلائع الجيش إسماعيل يوسف: محمد صبحي قد ينتقل لـ الأهلي أو بيراميدز

وأوضح "عينة محمد حمدي كذلك كانت سلبية قبل مباراة إنبي نفسها".

تعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمود وادي هدف بيراميدز، بينما سجل إبراهيم يحيي هدف إنبي.

بذلك التعادل ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 17 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد إنبي للنقطة التاسعة في المركز الـ 11.

عبد الله السعيد بيراميدز في الدوري محمد حمدي
نرشح لكم
استراحة في الدوري - فيوتشر (0) - (1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول تشكيل فيوتشر - أحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال يواجهون الأهلي تشكيل الأهلي – كوكا وعبد القادر وميكيسوني أساسيون أمام فيوتشر مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: أبلغنا الاتحادات بأن 3 يناير آخر موعد لترك اللاعبين للمنتخبات
أخر الأخبار
حجازي يسجل هدفا ملغيا في ريمونتادا مثيرة للاتحاد على الاتفاق 2 دقيقة | المحترفون
هشام يكن وعبد الله جورج يترشحان في انتخابات الزمالك 48 دقيقة | مصر
بمشاركة كريم حافظ.. مالاتيا سبور يتراجع للمركز الأخير بعد الهزيمة من فنربخشة ساعة | المحترفون
بيراميدز ينفي عبر في الجول مشاركة السعيد وحمدي ضد إنبي وهما مصابان بكورونا ساعة | الدوري المصري
بونوتشي عن مواجهة البرتغال: رونالدو يعرف أنه سيتلقى بعض الضربات ساعة | أوروبا
استراحة في الدوري - فيوتشر (0) - (1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل فيوتشر - أحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال يواجهون الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – كوكا وعبد القادر وميكيسوني أساسيون أمام فيوتشر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"