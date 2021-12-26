بيراميدز ينفي عبر في الجول مشاركة السعيد وحمدي ضد إنبي وهما مصابان بكورونا

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، مشاركة عبد الله السعيد ومحمد حمدي، مع الفريق ضد إنبي، وهما مصابان بفيروس كورونا.

وقال سعيد لـ FilGoal.com: "ما يقال عيب".

وشدد سعيد "عبد الله السعيد كانت عينته سلبية قبل مباراة طلائع الجيش التي سبقت مباراة إنبي".

وأوضح "عينة محمد حمدي كذلك كانت سلبية قبل مباراة إنبي نفسها".

تعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمود وادي هدف بيراميدز، بينما سجل إبراهيم يحيي هدف إنبي.

بذلك التعادل ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 17 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد إنبي للنقطة التاسعة في المركز الـ 11.