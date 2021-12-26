بونوتشي عن مواجهة البرتغال: رونالدو يعرف أنه سيتلقى بعض الضربات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

حذر ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد والبرتغال، قبل لقاء المنتخبين المتوقع في ملحق تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب إيطاليا ضد شمال مقدونيا، بينما يلعب منتخب البرتغال ضد تركيا في الرابع والعشرين من مارس، وإذا فاز الفريقان سيصطدمان في نهائي هذا الطريق من الملحق.

وقال بونوتشي في تصريحاته لقناة "راي سبورت": "سمعت أننا كنا نمزح مع رونالدو بشأن مباراة محتملة بين البرتغال وإيطاليا".

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وأضاف "سنرى ما سيحدث في الملعب، ولكن كريستيانو يعرف أنه سيعاني من بعض الضربات".

وغاب بونوتشي عن النسخة الماضية من كأس العالم في روسيا عام 2018، بعد أن خسارة إيطاليا للملحق أمام السويد.

وتراجع الأزوري للمركز الثاني لصالح سويسرا مما أدى إلى وصوله إلى الملحق، بينما أتى منتخب البرتغال وصيفا وراء صربيا.

يذكر أن رونالدو مهدد بالغياب عن المونديال للمرة الأولى في مسيرته الدولية، حيث شارك في كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018.

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