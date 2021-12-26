انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (1) الأهلي

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

الأهلي - فيوتشر - أحمد عبد القادر

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة بين الفريق صاحب المركز الـ 13 بـ 7 نقاط، وصاحب المركز الثاني بـ 18 نقطة ومباراتين أقل من الزمالك المتصدر.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق93: بطاقة صفراء لبدر بانون

ق93: فرصة هائلة تضيع من فيوتشر بعد انطلاق مصطفى البدري وتسديده للكرة بجوار القائم

ق89: هجمة مرتدة خطيرة لفيوتشر لكن تنتهي بتسديدة في يد الشناوي

ق87: بطاقة صفراء لغنام محمد لاعب فيوتشر بعد عرقلة عمار حمدي

ق82: مشاركة عمار حمدي لاعب الأهلي بدلا من أليو ديانج

ق80: ركلة معلول الحرة فوق العارضة.

ق77: تسديدة قوية من غنام محمد بجوار قائم الشناوي.

ق76: حسين الشحات بديلا لأفشة.. وسعد سمير بدلا من أحمد رفعت

ق67: مشاركة معلول بدلا من كوكا، وطاهر بدلا من أحمد عبد القادر، وأنيسيت يحل بدلا من نيدفيد

ق63: تسديدة من بيرسي تاو فوق عارضة فيوتشر.

ق57: أي سيناريو. كريم نيدفيد يتابع عرضية أحمد عاطف المميزة ويسجل في شباك الشناوي.

ق55: تسديدة من غنام محمد فوق عارضة الشناوي

ق52: عبد القادر يتغول وينفرد من الجانب ويسدد في جسد حارس المرمى.

رامي ربيعة بدلا من لويس ميكيسوني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: إنذار للشناوي بعد تدخل قوي خارج المنطقة على أحمد عاطف

ق27: هجمة مرتدة للأهلي بعد تعاون رائع بين أحمد عبد القادر وبيرسي تاو. عبد القادر يمرر لميكيسوني شبه المنفرد لكن الموزمبيقي يهدرها.

ق25: أحمد عاطف يسدد كرة قوية من داخل الـ 18 في القائم. الحكم يعلنها تسلل.

ق20: الشناوي يسقط مصابا.

ق19: فيوتشر يقترب. عرضية نجويم تمر من خلف كوكا ويستلمها فاروق، وبعد اشتراك مع الشناوي يسلمها فاروق لأحمد عاطف الذي يسدد لكن حمدي فتحي يحمي المرمى الخالي.

ق16: مرور من عبد القادر وبينية لبيرسي تاو ولكن الأخير يهدر الكرة. الحنفي يشير للتسلل.

ق13: رأسية محمد عبد المنعم تمر بجوار مرمى الشناوي.

ق5: أحمد عبد القادر يمر ويمرر لبيرسي تاو الذي يراوغ ويمرر لأفشة الذي يسدد في جسد محمد عبد المنعم.

ق3: انطلاقة ومراوغة من أحمد عبد القادر وعرضية أرضية لمحمد شريف لا يتوانى هداف الدوري الموسم الماضي في تسجيلها.

ق2: ركنية للأهلي يشتتها دفاع فيوتشر

انطلاق المباراة

فيوتشر الأهلي في الدوري
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