تشكيل فيوتشر - أحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال يواجهون الأهلي

أعلن فيوتشر تشكيله لمواجهة ضيفه الأهلي اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الذي اختاره المدرب علي ماهر:

حارس المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي - محمد عبد المنعم - عمر كمال

وسط الملعب: أحمد رفعت - كريم وليد - ناصر ماهر - غنام محمد - محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف

البدلاء: محمد طارق - طارق طه - أيمن الصفاقسي - مصطفى بدري - سعد سمير - محمود شعبان - انيست ابل - محمد رضا - محمد ربيعة

وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل فيوتشر المركز 13 في ترتيب الدوري ورصيده 7 نقاط.

وأجرى علي ماهر 4 تغييرات على تشكيل فريقه الذي خسر بهدف ضد طلائع الجيش في آخر لقاء خاضه فيوتشر.

دفع بمحمود مرعي وعمر كمال في الدفاع على حساب سعد سمير وأيمن الصفاقسي، ويلعب أحمد رفعت وأحمد عاطف منذ البداية على حساب محمد رضا ومصطفى البدري.