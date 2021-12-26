تشكيل الأهلي – كوكا وعبد القادر وميكيسوني أساسيون أمام فيوتشر

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 4 تغييرات على تشكيله ضد فيوتشر في الجولة السابعة في الدوري المصري.

ويشارك كل من أحمد نبيل "كوكا" على حساب علي معلول على الرواق الأيسر، فيما يشارك لويس ميكيسوني على حساب حسين الشحات، في تغييرين على تشكيل الفريق الفائز بالسوبر الإفريقي ضد الرجاء.

وكذلك، يشارك أحمد عبد القادر ومحمد شريف كأساسيين، مع تغيير الطريقة فيما يبدو للعب برباعي خلفي.

وأتى تشكيل الفريق كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – حمدي فتحي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : عمار حمدي ومحمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمود وحيد وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة.