مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: أبلغنا الاتحادات بأن 3 يناير آخر موعد لترك اللاعبين للمنتخبات

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الاتحاد، أبلغ الاتحادات المحلية بأن يوم 3 يناير المقبل، هو آخر يوم لترك لاعبي الأندية لمنتخباتهم المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "أبلغنا الاتحادات المحلية بأن الفترة بين 27 ديسمبر و3 يناير هي المتاحة لترك اللاعبين لمنتخباتهم".

وشدد "هذا يعني أن آخر مباراة يمكن أن يلعبها اللاعب المشارك في كأس أمم إفريقيا، هو يوم 3 يناير".

وفي وقت سابق، كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية ومدير إدارة المسابقات، أنه لم يتلق أي خطابات بشأن إمكانية لعب أي مباريات في الدوري بعد 27 ديسمبر.

وقال حسين لـ FilGoal.com: "لم أتلق أي خطابات بإمكانية لعب مباريات بعد يوم 27 ديسمبر".

وأوضح "وبالتالي أعمل بالقواعد الموجودة لدي سلفا، وهي إيقاف المسابقة مع بدء الأجندة الدولية قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بـ 14 يوما".

وشدد "ذلك يعني إيقاف الدوري يوم 27 ديسمبر".

وفي وقت سابق، كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن موعدي توقف وعودة مسابقة الدوري المصري من أجل بطولة أمم إفريقيا.

وأعلنت الرابطة توقف المسابقة يوم 27 ديسمبر الجاري رسميا، على أن تعود المسابقة يوم 6 فبراير.