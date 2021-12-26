إصابة ساسي بفيروس كورونا

تعرض فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي للإصابة بفيروس كورونا.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل الدحيل

وأعلن نادي الدحيل: " يفقد الفريق خدمات لاعبه فرجاني ساسي في الفترة القادمة بعد أن أكد الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب قبل الانضمام لتدريبات الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كاس العرب اصابته بفيروس كورونا".

وأتم "إدارة النادي تتمنى للاعب عاجل الشفاء".

ولم تضم قائمة منتخب تونس الأولية اسم فرجاني ساسي.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.